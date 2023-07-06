В ФРГ семерых выходцев из Средней Азии заподозрили в подготовке теракта В ФРГ задержали семерых выходцев из Средней Азии по подозрению в подготовке теракта

Фото: Julian Rettig/dpa/Global Look Pres

В Германии сотрудники правоохранительных органов задержали семерых человек по подозрению в подготовке терактов, сообщает пресс-служба прокуратуры ФРГ. В ведомстве уточнили, что пятеро из семерых задержанных имеют гражданство Таджикистана, один — Туркмении, еще один — Киргизии. Утверждается, что подозреваемые поддерживали связь с представителями ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Семь подозреваемых, названных выше, давно знают друг друга и разделяют радикальные исламистские взгляды. <...> В конце июня 2022 года они объединились, чтобы сформировать террористическую организацию с целью проведения громких терактов в Германии в духе ИГ. <...> Чтобы реализовать свой план, подозреваемые уже рассматривали цели в Германии, осматривали возможные места преступления и пытались добыть оружие, — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве отметили, что задержания проходили в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия на западе Германии. В течение дня подозреваемые будут заключены под стражу.

Ранее в ФСБ сообщили о нейтрализации в Тюменской области мужчины, готовившего в составе группы теракт по заданию Украины. Уточняется, что при попытке задержания подозреваемый оказал вооруженное сопротивление, из-за чего и был нейтрализован. Остальные участники группы были задержаны.