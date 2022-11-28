В ФРГ рассказали, когда США начали готовить Украину к конфликту с Россией Экс-глава СДПГ Лафонтен: США начали готовить Украину к конфликту с Россией с 2014 года

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Подготовку Украины к конфликту с Россией США начали после Евромайдана в 2014 году, заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten экс-глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен. По его словам, именно с этого момента начались поставки на Украину западного оружия, и она фактически стала членом НАТО.

С тех пор США и их западные вассалы вооружали Украину и систематически готовили Киев к противостоянию с Россией. В результате Украина не де-юре, но де-факто стала членом НАТО. Эту предысторию западные политики и мейнстримные СМИ намеренно игнорируют, — сказал Лафонтен.

При этом он отметил, что США все же не удалось полностью реализовать свои планы против России. Американские власти убедились, что РФ невозможно одолеть военным путем, несмотря на накачку Украины оружием и отправку туда большого количества «военных советников». Кроме того, санкции Запада в отношении России обернулись против него самого.

Лафонтен посетовал на то, что у Вашингтона получилось ухудшить отношения Евросоюза с Россией, а также устранить геополитического противника в лице Германии и влиять на политику сообщества.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил президента США Джо Байдена в намеренном затягивании конфликта на Украине. По его словам, хозяин Белого дома стремится извлечь из него выгоду, но при этом вредит экономике страны и большинству американцев.