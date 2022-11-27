Байдена обвинили в намеренном затягивании конфликта на Украине Fox News: Байден умышленно затягивает украинский конфликт

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Президент США Джо Байден намеренно затягивает конфликт на Украине, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. По его словам, хозяин Белого дома стремится извлечь из него выгоду, но при этом вредит большинству американцев. Ведущий пояснил, что процветание экономики всегда зависело от низких цен на энергоносители. Их рост же разрушает экономию страны, приводит к тому, что средний класс беднеет.

Единственный способ решить эту проблему — завершить конфликт на Украине, однако Байден и его администрация игнорируют это, поскольку происходящее выгодно правящему классу, заявил Карлсон.

Это помогло бы миру и нашему среднему классу. Но администрация Байдена не ищет решения. Наоборот, они изыскивают способы выжать еще несколько долларов из все более беднеющего американского среднего класса, — сказал ведущий.

Ранее американский сенатор Рэнд Пол заявил, что администрация президента Джо Байдена спровоцировала президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине, предлагая Киеву вступить в НАТО. Он пояснил, что американское руководство продолжило агитировать за вступление Киева в Альянс, когда Москва ясно дала понять, что это является красной линией.