https://static.news.ru/photo/950e8dba-4740-11ea-8f89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Universitätsklinikum Ulm/facebook.com

Власти Германии отпустили на свободу медсестру университетской клиники Ульма, задержанную по подозрению в покушении на убийство новорождённых. Новые экспертизы показали, что женщина не причастна к отравлению пятерых малышей морфином.

20 декабря 2019 года у детей были диагностированы проблемы с дыханием, грозившие им летальным исходом. Благодаря оперативному вмешательству медиков новорождённых удалось спасти. В шкафчике одной из медсестёр был найден шприц с жидкостью, напоминающей грудное молоко. Первоначальное исследование выявило содержание в ней морфина. После этого сотрудники правоохранительных органов задержали работницу госпиталя.

Как сообщил прокурор Кристоф Лер, в новых образцах грудного молока матери, жидкость которой находилась в шприце, был найден морфин. После этого региональные власти обратились к следователям из Баварии с просьбой провести исследования. Тесты не выявили наличия морфина в молоке. На бутылке с сильнодействующим анальгетиком не была найдена ДНК медсестры. Женщину отпустили из-под стражи вечером 2 февраля. Прокуратура принесла извинения за то, что медсестре пришлось провести под арестом четыре дня, пишет Associated Press.

Как сообщал NEWS.ru, женщина изначально отрицала свою причастность к отравлению малышей. Врачи не считают, что новорождённым были нанесены необратимые повреждения.