В ФРГ допустили закрытие поврежденных ниток «Северных потоков» навсегда Службы безопасности ФРГ допустили закрытие поврежденных ниток «Северных потоков» навсегда

Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Спецслужбы Германии допустили, что три трубы газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» будут закрыты навсегда, пишет Tagesspiegel со ссылкой на источник в правительстве. Отмечается, что если трубы не починить сразу, в них попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию.

Службы безопасности Германии предполагают, что три трубы балтийского газопровода «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2 » навсегда останутся непригодными для использования после якобы имевших место актов саботажа, — говорится в сообщении.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Авторы Tagesspiegel со ссылкой на экспертов указывают на то, что саботаж мог быть осуществлен только государственным субъектом. В то же самое время спекуляции по этой теме идут в сторону России. Мотив произошедшего до сих пор не ясен.

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты свою угрозу покончить с «Северным потоком». Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что глава Белого дома дал такое обещание 7 февраля 2022 года.