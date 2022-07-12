В Финляндии усомнились, что санкции Запада быстро ослабят ВС России Посол Финляндии в США Хаутала: санкции Запада вряд ли в ближайшее время ослабят ВС России

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Город Хельсинки, Финляндия

Посол Финляндии в Вашингтоне Микко Хаутала заявил, что западные санкции в отношении Москвы вряд ли ослабят её в военном плане в ближайшей перспективе. Речь идет о периоде до одного года, отметил он в беседе с Politico.

Я думаю, они [россияне] могут продолжать делать то, что они делают, ещё очень долго, и санкции не смогут это остановить, — подчеркнул Хаутала.

Он уточнил, что под «очень долго» подразумевает временной отрезок длинной «от шести месяцев до одного года». По словам посла, давая такую оценку, он «рубит сплеча».

Хаутала добавил, что Россия всё ещё имеет много боеприпасов и не потеряла возможности массово производить их. По мнению дипломата, западные санкции могут создать сложности для Москвы перевооружать свои ВС, но не ранее, чем через год.

[А пока] концентрация на санкциях, в сущности, не сможет каким-то образом сразу облегчить Украине [ее положение], — уверен он.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что антироссийские санкции США наносят сокрушительный удар по их собственной экономике. Он подчеркнул, что американские акции обесцениваются, ожидается дальнейший спад ВВП, что означает начало рецессии.