Украинские беженцы начали саботировать работу на финских фермах Yle: украинские беженцы перестали собирать ягоды в Финляндии, чтобы не лишиться пособий

Фото: Pius Koller/imagebroker.com/Global Look Press

Финские фермеры пожаловались на украинских беженцев, которые отказались принять участие в сезонных работах по сбору ягод, сообщила радиостанция Yle. По их словам, украинцы боятся лишиться социальных льгот.

Украинцы, возможно, и работали в Финляндии в предыдущие годы, но сейчас некоторые не хотят работать сезонно, потому что это может повлиять, например, на получение денег, — заявил один из фермеров в эфире.

Украинцы, проживающие в Финляндии более года, имеют возможность получать жилищное и детское пособия. Тем не менее по информации радиостанции, детские выплаты не связаны с участием в сезонной оплачиваемой работе.

Согласно данным Финской миграционной службы, после начала военных действий более 58 тысяч украинцев обратились с просьбой о предоставлении временного убежища в стране.

Ранее издание Guardian со ссылкой на президента Союза украинцев в Польше Мирослава Скорку сообщило, что отношение польских граждан к украинским беженцам ухудшается частично из-за того, что многие из них используют русский язык в общении. По его словам, поступает множество звонков от поляков, пожелавших помочь беженцам, но их отпугивает русская речь.

Ранее сообщалось, что работники социальных служб польского города Люблин шокированы поведением украинских беженцев. Им все чаще приходится заниматься семьями украинцев из-за случаев злоупотребления алкоголем и насилия. Отмечается, что в украинском сообществе «немного больше толерантности» к алкоголю, в том числе и у женщин.