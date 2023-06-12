Поляков напугало нашествие говорящих по-русски украинцев Глава Союза украинцев Польши Скорка заявил о проблемах у беженцев из-за русского языка

Фото: Jacek Sopotnicki / imageBROKER.com / Global Look Press

Отношение жителей Польши к украинским беженцам ухудшается частично из-за того, что многие из них используют русский язык в общении, пишет Guardian со ссылкой на президента Союза украинцев в Польше Мирослава Скорку. По его словам, поступает множество звонков от поляков, желавших помочь беженцам, но их отпугивает русская речь.

Ни у кого нет проблем с тем, что белорусы говорят по-русски, но когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях. По прошествии некоторого времени многим людям было трудно понять, почему они не выучили ни украинский, ни польский языки, — отметил Скорка.

Согласно данным польских властей, в Польше в настоящее время находятся 950 тысяч беженцев из Украины, в то время как общее количество украинцев, проживающих в стране, составляет 2,3 миллиона.

Ранее польский священник Тадеуш Исакович-Залеский возмутился тем, что в центре Кракова появились товары с изображением одного из создателей ОУН-УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Степана Бандеры. По словам священнослужителя, в продажу поступила игра на тему истории Украины, где на коробке которой был размещен портрет Бандеры.