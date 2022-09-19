В Евросоюзе захотели ввести санкции против платежной системы «Мир» Представитель ЕС Стано заявил о возможном введении санкций против платежной системы «Мир»

Фото: pixabay.com

Представитель ЕС Петер Стано заявил, что Брюссель не исключает введения санкций против российской платежной системы «Мир», если Москва не прекратит СВО на Украине. Он при этом допустил, что Европейский союз может принять санкций против руководства Национальной системы платежных карт (НСПК). По словам Стано, европейские страны обсуждают эти вопросы, но они «носят конфиденциальный характер», пишут «Известия».

Я не исключаю этого (введение санкций против платежной системы «Мир» — NEWS.ru), любые санкционные меры возможны, если Россия не прекратит СВО на Украине, — рассказал Стано.

Американское руководство в свою очередь пригрозило всем странам, которые присоединяться к российской платежной системе.

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ранее заявил, что США и НАТО фактически развязали на Украине прокси-войну против России, которая также представляет опасность для Европы. Он обвинил тех, кто считает правильной накачку Киева оружием, в совершении ошибки. Политик выразил уверенность в том, что поставки оружия приведут к ужасным человеческим страданиям и жертвам.

Он призвал европейских лидеров проявить благоразумие и начать процесс по мирному урегулированию как можно скорее. Бывший вице-канцлер также указал на тяжелые последствия от антироссийских санкций для экономики Австрии и призвал их отменить.