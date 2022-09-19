Бывший вице-канцлер Австрии обвинил США в обострении ситуации на Украине Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе обвинил США в обострении ситуации на Украине

Фото: Martin Juen via www.imago-images / www.imago-images.de / Global Look Press

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что США и НАТО фактически развязали на Украине прокси-войну против России, которая также представляет опасность для Европы. Он обвинил тех, кто считает правильной накачку Киева оружием, в совершении ошибки. Политик выразил уверенность в том, что поставки оружия приведут к ужасным человеческим страданиям и жертвам, пишет РИА Новости.

Те, кто думают, что поставки оружия со стороны США и стран-членов НАТО помогут Украине — просто не умеют мыслить реалистично и в итоге осознают свою ошибку; западная военная помощь приведет к ужасным человеческим страданиям, дальнейшему обострению ситуации и к невообразимому числу человеческих жертв, — рассказал Штрахе.

Он призвал европейских лидеров проявить благоразумие и начать процесс по мирному урегулированию как можно скорее. Бывший вице-канцлер также указал на тяжелые последствия от антироссийских санкций для экономики Австрии и призвал их отменить.

Французские власти на фоне энергокризиса в Европе приняли решение отремонтировать атомные электростанции и приступили к работам по восстановлению, сообщило ранее агентство Bloomberg. Автор публикации Лионель Лоран указал на то, что промышленные сварщики, трубопроводчики и прочие работники, связанные с металлом, получили задачу к 2023 году отремонтировать обветшавшие АЭС. Отмечается, что из 56 реакторов 35 выведены из эксплуатации.