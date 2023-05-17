В Евросоюзе задумались об опасности украинского зерна для здоровья Евродепутат Андруэ предложила ужесточить проверки ввозимого в страны ЕС украинского зерна

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В Евросоюзе задумались об опасности украинского зерна для здоровья — член Европарламента от Франции Матильда Андруэ обратилась к Еврокомиссии с предложением об ужесточении проверок. В качестве подтверждения существования соответствующей проблемы парламентарий привела сообщения от разных стран — участниц ЕС о несоответствии украинского зерна санитарным нормам, пишет Lenta.ru.

Будут ли введены более строгие санитарные проверки, принимая во внимание, что, по оценкам Программы ООН по окружающей среде в 2019 году, почти четверть всех средств защиты растений, используемых на Украине, были контрафактными? — уточнила евродепутат.

Андруэ напомнила, что в Словакии в апреле 2023 года было изъято 1500 тонн пшеницы, в которой содержались запрещенные в Европе пестициды, а Венгрия уничтожила более 29 тонн привезенной с Украины кукурузы из-за содержания в ней токсинов и ГМО. Парламентарий также задала вопрос, есть ли у Еврокомиссии гарантии, что приток дешевого украинского зерна принесет европейцам пользу.

Еврокомиссия ранее ввела официальный запрет на поставки украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Ограничения были введены после отказа государств импортировать украинское зерно из-за его переизбытка на рынке. Запрет будет действовать до 5 июня 2023 года.