ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 06:46

В Европе рассказали, когда объявят о решении по активам России

Times: решение ЕС по активам РФ могут объявить на этой неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Страны ЕС близки к сделке по изъятию активов РФ, пишет газета Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве. Уточняется, что соответствующее решение может быть объявлено на этой или на следующей неделе.

Высокопоставленные источники в правительстве выразили оптимизм относительно того, что сделка близка и о ней будет объявлено ​​на этой или следующей неделе, — сказано в материале издания.

Ранее Япония отказалась от предложения стран Европейского союза (ЕС) экспроприировать замороженные российские активы. Уточняется, что речь о сумме примерно $30 млрд. Министр финансов Сацуки Катаяма отклонила соответствующую инициативу, поскольку Япония, по ее словам, не вправе распоряжаться активами РФ по юридическим причинам.

Тем временем Politico сообщало, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заблокировал план Европейского союза по передаче Украине €140 млрд из замороженных российских активов. Бельгийский лидер выступил против инициативы, опасаясь возможных судебных исков со стороны Москвы и финансовых последствий для своей страны.

активы
Евросоюз
Россия
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Нижнего Новгорода временно ограничил работу
Мурашко раскрыл, когда пациенты получат вакцину для терапии меланомы
Раскрыто, какую операцию россиянки делают после развода чаще всего
В российском педагогическом колледже вспыхнул пожар
Военэксперт спрогнозировал остановку энергосистемы Украины
Названы самые востребованные профессии у абитуриентов России
Бренды популярных компьютерных игр официально зарегистрированы в России
В Европе рассказали, когда объявят о решении по активам России
Юрист ответила, в каких случаях муж после развода должен содержать экс-жену
Раскрыты преимущества и риски цифрового рубля
«Союз МС-27» с российскими космонавтами отстыковался от МКС
Расправа с дронами ВСУ и победная стратегия: успехи ВС РФ к утру 9 декабря
Стало известно, о чем думала Долина в момент продажи квартиры
Названа пиротехника, за хранение которой можно попасть в тюрьму
Тарталетки «Елочки» — главное украшение праздничного стола!
«Солнцепек» выжег укреппункт ВСУ в Гуляйполе
В МИД России озвучили условие для продолжения переговоров с Киевом
В России рассказали про ситуацию с красной икрой на праздники
Психолог рассказала, что усиливает тревогу и грусть под конец года
Названо число лотерейных миллионеров в России
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.