В Европе рассказали, когда объявят о решении по активам России Times: решение ЕС по активам РФ могут объявить на этой неделе

Страны ЕС близки к сделке по изъятию активов РФ, пишет газета Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве. Уточняется, что соответствующее решение может быть объявлено на этой или на следующей неделе.

Высокопоставленные источники в правительстве выразили оптимизм относительно того, что сделка близка и о ней будет объявлено ​​на этой или следующей неделе, — сказано в материале издания.

Ранее Япония отказалась от предложения стран Европейского союза (ЕС) экспроприировать замороженные российские активы. Уточняется, что речь о сумме примерно $30 млрд. Министр финансов Сацуки Катаяма отклонила соответствующую инициативу, поскольку Япония, по ее словам, не вправе распоряжаться активами РФ по юридическим причинам.

Тем временем Politico сообщало, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заблокировал план Европейского союза по передаче Украине €140 млрд из замороженных российских активов. Бельгийский лидер выступил против инициативы, опасаясь возможных судебных исков со стороны Москвы и финансовых последствий для своей страны.