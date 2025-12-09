ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 05:15

Япония отказалась от конфискации активов России

Politico: Япония вышла из плана ЕС по конфискации активов России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Япония отказалась от предложения стран Европейского союза (ЕС) экспроприировать замороженные российские активы, пишет европейское издание Politico со ссылкой на источники в Европейской службе внешних действий. Уточняется, что речь о сумме примерно $30 млрд.

Собеседники издания отметили, что отклонила предложение министр финансов Сацуки Катаяма. По ее словам, Япония не вправе распоряжаться активами РФ по юридическим причинам.

Ранее стало известно, что Франция отказалась вкладывать в репарационный кредит для Украины €18 млрд. По данным The Financial Times, местная политическая элита заявляет о поддержке самой идеи такого займа, но выступает против использования средств из частных банковских учреждений.

Тем временем Politico сообщало, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заблокировал план Европейского союза по передаче Украине €140 млрд из замороженных российских активов. Бельгийский лидер выступил против инициативы, опасаясь возможных судебных исков со стороны Москвы и финансовых последствий для своей страны.

Япония
активы
деньги
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько чиновников в России уволили по инициативе прокурора
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 декабря
«Лучше клоун»: депутат о подходящем для России президенте Украины
Потоп в квартире во сне: к беде или удаче? Полное толкование
Названы спиртные напитки, вызывающие самое сильное похмелье
SHOT сообщил о 10 взрывах в небе над Рязанью
Сон о порезе: предупреждение или знак — полное толкование
Япония отказалась от конфискации активов России
Адвокат дала совет, как правильно говорить «нет»
Сийярто раскрыл цели венгерской делегации в ходе визита в Россию
В ФРГ могут вновь ввести обязательный призыв в армию
В России появилась новая мошенническая схема против таксистов и курьеров
Патофизиолог объяснил, как не привыкнуть к каплям от заложенности носа
«Внимание на себя»: сержант ВС РФ находчиво расправился с дроном ВСУ
Еще один слил Зеленского: Макрон «зажал» деньги для Украины, что случилось
ВС РФ пополнили свое вооружение новым грузовым дроном
Еще один аэропорт России закрылся из-за ограничений
Военный аналитик назвал Константиновку одним из самых сложных участков СВО
«История станет судьей»: Полянский высказался о шагах Европы по Украине
Навроцкий не станет посещать Украину, куда его пригласил Зеленский
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.