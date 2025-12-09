Япония отказалась от конфискации активов России Politico: Япония вышла из плана ЕС по конфискации активов России

Япония отказалась от предложения стран Европейского союза (ЕС) экспроприировать замороженные российские активы, пишет европейское издание Politico со ссылкой на источники в Европейской службе внешних действий. Уточняется, что речь о сумме примерно $30 млрд.

Собеседники издания отметили, что отклонила предложение министр финансов Сацуки Катаяма. По ее словам, Япония не вправе распоряжаться активами РФ по юридическим причинам.

Ранее стало известно, что Франция отказалась вкладывать в репарационный кредит для Украины €18 млрд. По данным The Financial Times, местная политическая элита заявляет о поддержке самой идеи такого займа, но выступает против использования средств из частных банковских учреждений.

Тем временем Politico сообщало, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заблокировал план Европейского союза по передаче Украине €140 млрд из замороженных российских активов. Бельгийский лидер выступил против инициативы, опасаясь возможных судебных исков со стороны Москвы и финансовых последствий для своей страны.