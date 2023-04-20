В Европе предложили расширить запрет на импорт украинских продуктов Польша и другие страны ЕС призвали расширить запрет на импорт сельхозпродукции с Украины

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Польша и ряд других стран предложили Евросоюзу расширить запрет на ввоз с Украины сельскохозяйственной продукции, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе. Список продуктов, импорт которых в сообщество предлагается остановить, получился длинным, поскольку у каждой страны есть свои пожелания.

Польша хочет включить в этот список также: мягкие фрукты, яйца, птицу, сахар и мед, — говорится в статье.

Болгария и Венгрия настаивают на том, чтобы прекратить ввоз в ЕС с Украины также масла и муки.

Данный вопрос будет обсуждаться на следующей неделе министрами сельского хозяйства ЕС. Если им не удастся быстро прийти к соглашению, то могут потребоваться переговоры на более высоком политическом уровне.