Евродепутат объяснил, зачем США взорвали «Северные потоки» Евродепутат Бек: США подорвали «Северные потоки» для разрыва отношений России и Германии

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Диверсия на «Северном потоке»

США взорвали газопроводы «Северные потоки», чтобы разорвать экономические отношения между Россией и Германией, заявил газете «Известия» депутат Европарламента Гуннар Бек. Западным странам удобнее выставлять виновной саму Россию, хотя никто не может объяснить, зачем ей нужно было вредить самой себе, отметил он. В самой Германии мало кто верит в такую версию, но на Западе продолжают демонизировать Россию, страны не заинтересованы в открытом расследовании произошедшего, считает Бек.

США не понравились близкие экономические отношения Германии и России. Они делают что-то или они могли попытаться сделать что-то, что бы могло разорвать эти отношения, — заявил евродепутат.

Соединенные Штаты руководствовались собственными стратегическими интересами, чтобы положить конец энергетическим и экономическим связям России с Германией и большинством стран Западной и Восточной Европы, добавил Бек.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал собственное расследование, из которого следует, что диверсию на «Северных потоках», подорванных в Балтийском море в сентябре 2022 года, устроили власти США. Херш пришел к выводу, что в Вашингтоне начали готовиться к операции еще в 2021 году, а для ее осуществления задействовали водолазов американских ВМС.

Вице-премьер РФ Александр Новак в декабре заявил, что техническая возможность ремонта газопроводов «Северный поток» сохраняется, но это требует времени и денег. По его словам, точные сроки и стоимость восстановления можно будет определить после завершения расследования.