13 января 2026 в 14:50

В Европе нашли способ надавить на США в ситуации с Гренландией

Евродепутат Айе предложила использовать госдолг США в ЕС для давления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Чтобы оказать политическое давление на Соединенные Штаты в ситуации с Гренландией, необходимо задействовать американский долг Европейскому союзу, такое мнение в социальной сети X высказала лидер фракции «Обновление Европы» в Европарламенте Валери Айе. Она напомнила, что ЕС владеет активами на сумму в $1,5 трлн. По словам Айе, это «огромная сумма».

У нас есть рычаги воздействия на американский госдолг. Евросоюз владеет активами на сумму $1,5 трлн. Это огромная сумма. Соединенные Штаты должны рефинансировать несколько триллионов долларов в год, — сказала она.

Айе добавила, что Европе не стоит бояться использовать против США столь эффективное оружие. По ее словам, ЕС также способен закрыть для Вашингтона свой рынок с 450 млн потребителей.

Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий предположил, что президент США Дональд Трамп может провести операцию по аннексии Гренландии без одобрения конгресса. По его мнению, хозяин Белого дома может разработать стратегию, которая позволит ему действовать независимо от законодательного органа.

Евросоюз
Европарламент
США
Гренландия
