В Европарламенте высказались о революции в Белоруссии

Консервативная Европейская народная партия (ЕНП), которая является крупнейшей фракцией в Европарламенте, высказалась о революции в Белоруссии. Об этом говорится в заявлении партии.

В ЕНП считают, что белорусский режим «падает».

Победа народа неизбежна — это только вопрос времени. ЕС должен приготовиться к победе демократической революции, — говорится в заявлении.

Отношения между странами Запада и Белоруссией ухудшились после выборов президента в республике. На них победил действующий президент Александр Лукашенко, а оппозиция заявила о подтасовках результатов. Всё это привело к массовым акциям протеста в республике.

Вышедшие на улицу люди были уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы и на самом деле победила оппозиционерка Светлана Тихановская. Позже она уехала из Белоруссии.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал условие снятия санкций с Минска. По его словам, это случится только после того, как «республика начнёт придерживаться принципов демократии и верховенства права, а также уважать свои обязательства в области прав человека».