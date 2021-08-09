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В Евросоюзе назвали условие снятия санкций с Белоруссии

19:38, 08 августа 2021
В Евросоюзе назвали условие снятия санкций с Белоруссии Фото: Jens Kalaene/Global Look Press
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал условие снятия санкций с Минска. По его словам, это случится только после того, как «республика начнёт придерживаться принципов демократии и верховенства права, а также уважать свои обязательства в области прав человека». 

Боррель заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен немедленно прекратить репрессии против гражданского общества, и пока это не произойдёт, Евросоюз готов рассмотреть новые санкции. 

Действующие белорусские власти должны организовать всесторонний национальный диалог, никакого другого способа положить конец политическому кризису нет, считают в ЕС.

Однако вместо этого Лукашенко усугубил противостояние с белорусским народом и расколол общество. Он напомнил, что тысячи белорусов были вынуждены покинуть страну, задержаны или погибли при невыясненных обстоятельствах. 

Ранее власти Белоруссии сообщили о «козыре» против оппозиционного политика и бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Об этом заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель в эфире телеканала СТВ.

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