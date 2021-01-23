В Европарламенте хотят законом закрепить нормативы труда на удалёнке

Европейские парламентарии предложили принять закон, который бы регулировал нормативы труда и отдыха для сотрудников на удалённой работе и защищал бы их права. Такой закон должен обязать работодателей строго регламентировать рабочие часы сотрудников и не требовать от них переработок в нерабочее время.
По мнению законодателей, действующее трудовое законодательство в ЕС не адаптировано под реалии дистанционной работы.
Законодательство было написано в период, когда цифровизация ещё так не проникла в нашу жизнь. Поэтому сейчас самое время дать ему политический толчок, — приводит слова евродепутата от Мальты Алекса Аджиуса Салибы Euronews.
Предложенные парламентариями поправки в трудовое законодательство Европы должны пройти одобрение Еврокомиссии, а также получить поддержку от правительств стран ЕС. Если они будут согласованы, в Трудовой кодекс ЕС могут быть внесены изменения, дополнительно защищающие права сотрудников, работающих удалённо.
Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме оценили возможность для работодателей отказаться от перевода сотрудников на удалённую работу в 2021 году. Парламентарии рассказали, какие факторы могут позволить вернуть сотрудников в офисы.