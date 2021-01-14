В ГД рассказали, откажутся ли работодатели от удалёнки в этом году

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В беседе с корреспондентом NEWS.ru глава комитета палаты парламента по труду и социальной политике Ярослав Нилов рассказал, стоит ли россиянам ждать выхода в офисы из такой уже привычной удалёнки.

Политик не уверен, что сейчас, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в России, руководители откажутся от удалённого формата работы.

Смешанные форматы работы уже вошли в нашу повседневную жизнь, и всё больше и больше работников и работодателей будут пользоваться этим просто потому, что это выгодно обеим сторонам. Работники тратят меньше денег и экономят время, а работодатели сокращают расходы на «коммуналке», — уверен Нилов.

В свою очередь вице-президент Конфедерации труда России, депутат ГД Олег Шеин сообщил NEWS.ru, что достаточная часть работников уже не находится на удалёнке. Так или иначе, по мнению спикера, полный отказ от удалённой работы зависит от трёх факторов: системы здравоохранения, накопления коллективного иммунитета и вакцинации.

По совокупности мы, безусловно, в текущем году можем иметь смягчение ситуации в целом на планете. И текущий год должен быть намного лучше, чем ушедший, — прогнозирует спикер.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Геннадий Онищенко оценил инициативу мэрии отменить дистанционное обучение. Так, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке считает, что детям надо учиться, а людям — переключить панический тумблер.