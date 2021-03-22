В Еврокомиссии высказались о перспективах «Спутника V» в Европе

https://static.news.ru/photo/9c63269a-8b08-11eb-9ff4-96000091f725_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Еврокомиссии оценили использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Европе. По словам европейцев, «дверь не закрыта», но всё будет зависеть от обстоятельств.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса «Спутник V». По его словам, в настоящее время в рамках объединения уже одобрены четыре препарата и их будет достаточно для формирования коллективного иммунитета.

Слова Бретона прокомментировал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. На пресс-конференции в Брюсселе он попытался смягчить высказывание коллеги.

Двери не закрыты навсегда, всё зависит от обстоятельств. Однако вакцины надо получать прямо сейчас, и это проблема, — сказал он.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) — регулятор Евросоюза — пока не даёт одобрения применению в ЕС «Спутника V». Несмотря на это, ряд стран, в частности Венгрия и Словакия, запустили вакцинацию российским препаратом в экстренном порядке, не дожидаясь решения ЕМА.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз делает всё, чтобы не допустить применения на территории Европы вакцины «Спутник V». Об этом на выступлении в комитете Госдумы по международным делам заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.