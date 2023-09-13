В Еврокомиссии призвали немедленно принять Болгарию и Румынию в Шенген Урсула фон дер Ляйен призвала немедленно принять Румынию и Болгарию в Шенген

Фото: europarl.europa.eu

Необходимо немедленно принять Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. По ее словам, эти страны показали хороший пример в области предоставления убежища и репатриации.

Я хотела бы особенно поблагодарить Болгарию и Румынию за то, что они подают хороший пример, указывая на передовой опыт в сфере предоставления убежища и репатриации. Они доказали, что Болгария и Румыния являются частью нашей Шенгенской зоны, — сказал фон дер Ляйен.

Ранее в Еврокомиссии рассказали, что санкционные законы ЕС в отношении РФ запрещают въезд на территорию содружества на зарегистрированных в России автомобилях. Это будет расцениваться как запрещенный импорт, вне зависимости от того, используется ли машина в личных или коммерческих целях. Под ограничения также подпали смартфоны, ноутбуки и различные средства личной гигиены вроде туалетной бумаги, шампуней или зубной пасты.

Врио директора Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов назвал решение Брюсселя полным беспределом. По его словам, с точки зрения функционирования таможенных механизмов действия европейских властей незаконны, однако повлиять на ситуацию возможности нет.