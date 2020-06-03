В Эстонии языковой инспекции расширили полномочия

https://static.news.ru/photo/1e582502-a5ad-11ea-947d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cindy Miller Hopkins/Global Look Press

В Эстонии языковая инспекция преобразована в языковой департамент с более широкими полномочиями. Соответствующие поправки к закону в среду, 3 июня, одобрил парламент.

Ранее в функции инспекции входил контроль за исполнением требований к употреблению языка в делопроизводстве органов госвласти и местного самоуправления, а также в сфере обслуживания, торговли и здравоохранения. После преобразования в сферу его компетенции войдут ряд задач в области языковой политики, передаёт РИА Новости.

Как писал ранее NEWS.ru, комиссия парламента Эстонии по вопросам образования заявила о нехватке учителей эстонского в иноязычных школах. Большинство таких учебных заведений — русскоязычные школы, которые посещают около 20% учеников страны.