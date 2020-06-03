В Эстонии языковой инспекции расширили полномочия

В Эстонии языковая инспекция преобразована в языковой департамент с более широкими полномочиями. Соответствующие поправки к закону в среду, 3 июня, одобрил парламент.
Ранее в функции инспекции входил контроль за исполнением требований к употреблению языка в делопроизводстве органов госвласти и местного самоуправления, а также в сфере обслуживания, торговли и здравоохранения. После преобразования в сферу его компетенции войдут ряд задач в области языковой политики,
Как писал ранее NEWS.ru, комиссия парламента Эстонии по вопросам образования заявила о нехватке учителей эстонского в иноязычных школах. Большинство таких учебных заведений — русскоязычные школы, которые посещают около 20% учеников страны.
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