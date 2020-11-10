В Эстонии введены новые ограничения из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/48a26702-2369-11eb-bf7a-fa163e074e61_660.jpg Таллин (Эстония) Фото: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что в стране будут действовать новые ограничения для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

В нынешней ситуации мы считаем необходимым ужесточить ограничения для предприятий торговли, общественного питания и сферы развлечений, чтобы удержать распространение вируса под контролем, — цитирует Ратаса ТАСС.

Теперь в стране действует правило «2 + 2»: вместе могут передвигаться два человека на расстоянии не менее двух метров от остальных. Ограничение не коснётся живущих вместе людей. В ночное время перестанут работать рестораны и клубы.

Правительство рекомендует людям перейти на удалёнку, воздержаться от встреч по работе, а также не контактировать с людьми в новогодние праздники. Рекомендуется носить маски в транспорте и общественных местах.

Президент страны Керсти Кальюлайд ушла на изоляцию после контакта с человеком, заболевшим COVID-19. Политик будет находиться на карантине до 16 ноября, все её личные встречи отменены. Кальюлайд подчеркнула, что чувствует себя хорошо и у неё нет никаких симптомов болезни.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Эстонии достигло 6376 человек, скончались 76 инфицированных.

Как писал NEWS.ru, крупнейший суточный прирост заболевших был диагностирован в стране 4 ноября, тогда за сутки были инфицированы 208 человек. Больше всего заболевших было выявлено в Таллине (74), а также в уезде Ида-Вирумаа (49), который находится на границе с Россией.