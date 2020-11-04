В Эстонии отмечен крупнейший суточный прирост случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/635ed38e-1ec6-11eb-9d41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Monika Skolimowska/ZB/Global Look Press

Эстонские медики за прошедшие сутки зафиксировали 208 случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим показателем с начала пандемии.

В столице страны Таллине выявили 74 случая, в находящемся на границе с Россией уезде Ида-Вирумаа — 49. Департамент здравоохранения страны отмечает, что увеличивается число заражений с неизвестным источником.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в эфире радиостанции Vikerradio заявил , что положение с коронавирусом в стране «тяжёлое, очень-очень серьёзное». 5 ноября правительство будет обсуждать новые меры противодействия распространению инфекции. При этом, по словам премьера, о введении чрезвычайного положения речи не идёт. Режим ЧП уже действовал в стране с 13 марта по 17 мая.

За всё время пандемии в Эстонии выявлено 5333 случая COVID-19, жертвами инфекции стали 73 человека.

Как передавал NEWS.ru, власти другого прибалтийского государства — Литвы — 4 ноября объявили о начале общенационального карантина.