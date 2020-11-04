В Эстонии отмечен крупнейший суточный прирост случаев COVID-19

Эстонские медики за прошедшие сутки зафиксировали 208 случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим показателем с начала пандемии.
В столице страны Таллине выявили 74 случая, в находящемся на границе с Россией уезде Ида-Вирумаа — 49. Департамент здравоохранения страны отмечает, что увеличивается число заражений с неизвестным источником.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в эфире радиостанции Vikerradio
За всё время пандемии в Эстонии выявлено 5333 случая COVID-19, жертвами инфекции стали 73 человека.
Как передавал NEWS.ru, власти другого прибалтийского государства — Литвы — 4 ноября объявили о начале общенационального карантина.