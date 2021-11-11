В ЕС заявили о расширении санкций против Белоруссии

Евросоюз намерен расширить санкции в отношении властей Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Об этом заявил врио главы МИД Германии Хайко Маас. По его словам, речь идёт также о секторальных санкциях, пишет RT.

Евросоюз расширит санкции в отношении властей Белоруссии, в том числе речь идёт о секторальных санкциях, — цитирует издание Мааса.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов ответить в случае введения Евросоюзом нового пакета санкций против Белоруссии. Он отметил, что ЕС уже ввёл четыре пакета санкций и готовится принять пятый. Макей отметил, что ответные меры уже вырабатывались в прошлом. По его словам, речь идёт о сокращении диппредставительств ряда недружественных стран, прекращении участия Белоруссии в инициативе «Восточное партнёрство», а также о выходе из ряда международных соглашений, которые становятся невыгодными после введения санкций.

Кризис с мигрантами на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае, когда в Минске пригрозили ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.

8 ноября несколько тысяч человек подошли к польско-белорусской границе. Десятки беженцев штурмовали ограждение, пытаясь прорваться на территорию ЕС. Польша стянула к границе военных и технику. Как заявили польские пограничники, все, кому удастся попасть на территорию страны, будут выдворены обратно.