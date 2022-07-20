Евросоюз проведет ближайшую зиму без импорта российского газа, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает ТАСС. Он добавил, что страны ЕС зимой 2022 и 2023 годов могут продлить работу своих атомных и угольных станций, чтобы «пережить» холодное время года без российского газа.

Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций, сказал еврокомиссар.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия намерена представить 20 июля план экономии газа перед зимой. Инициатива в случае одобрения ограничит отопление общественных зданий до 19 градусов, а кондиционирование воздуха — до 25 градусов.

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы, являясь большими специалистами в области нетрадиционных отношений, решили сделать ставку и на альтернативную энергетику. Глава государства добавил, что в итоге возможности зелёных источников закончились на холодной зиме. Он при этом отметил, что европейцы пренебрегли значимостью традиционных видов энергии, в том числе отказываясь от российского газа.

 

 