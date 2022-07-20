В ЕС сообщили, что готовятся провести зиму без российского газа Еврокомиссар Бретон: Европа готовится к зиме без российского газа

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Евросоюз проведет ближайшую зиму без импорта российского газа, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает ТАСС. Он добавил, что страны ЕС зимой 2022 и 2023 годов могут продлить работу своих атомных и угольных станций, чтобы «пережить» холодное время года без российского газа.

Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций, — сказал еврокомиссар.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия намерена представить 20 июля план экономии газа перед зимой. Инициатива в случае одобрения ограничит отопление общественных зданий до 19 градусов, а кондиционирование воздуха — до 25 градусов.

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы, являясь большими специалистами в области нетрадиционных отношений, решили сделать ставку и на альтернативную энергетику. Глава государства добавил, что в итоге возможности зелёных источников закончились на холодной зиме. Он при этом отметил, что европейцы пренебрегли значимостью традиционных видов энергии, в том числе отказываясь от российского газа.