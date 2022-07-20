«Любят нетрадиционное»: Путин сравнил отказ ЕС от газа с ЛГБТ Путин сравнил выбор ЕС в пользу альтернативной энергетики с ЛГБТ-отношениями

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Тегеран заявил, что страны Европы, являясь большими специалистами в области нетрадиционных отношений, решили сделать ставку и на альтернативную энергетику. Глава государства добавил, что в итоге возможности зелёных источников закончились на холодной зиме. Он при этом отметил, что европейцы пренебрегли значимостью традиционных видов энергии, пишут «Известия».

Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима однако оказалась длинной, ветра не было. Вот тебе и всё, — пошутил Путин.

Он добавил, что Россия никогда не отказывалась от своих обязательств по поставкам энергоресурсов. Он также рассказал, что Польша закупает газ у Германии по реверсу, который Берлин получает у России. Глава России подчеркнул, что для Варшавы дешевле покупать газ у ФРГ, так как немецкое правительство получает российский газ по более низкой цене. Несмотря на это, российский лидер указал на то, что газ от этого не перестаёт быть российским.

Он указал на то, что компания «Газпром» всегда выполняла и впредь будет выполнять свои обязательства по поставкам газа. Путин отметил, что тот факт, что партнёры перекладывают или пытаются переложить свои собственные ошибки на Россию, на «Газпром», — это «не имеет под собой никаких оснований».