https://static.news.ru/photo/a7aea43c-e5e3-11e9-af39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Река/ТАСС

Еврокомиссия создала руководство, в котором разъясняются правила обработки визовых заявлений от жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Документ отправлен всем странам ЕС. В нём говорится, что люди, проживающие в ДНР или ЛНР, могут обращаться за европейскими визами только в консульства на территории Украины. Эти правила подготовлены в связи с необходимостью идентификации российский паспортов, которые выдаются в Донбассе, говорится на официальном сайте Евросоюза.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Путин заявил, что вопрос носит гуманитарный характер.

Как писал News.ru, украинские власти намерены прекратить или усложнить процедуру выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. По мнению нынешних киевских властей, это нарушает минские соглашения и является «спланированной провокацией».