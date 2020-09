В ЕС отвергли попытку США вернуть санкции против Ирана

Об этом заявила в Twitter пресс-служба МИД ФРГ по итогам встречи главы ведомства Хайко Мааса со своими коллегами Домиником Раабом и Жан-Ивом Ле Дрианом. Как говорится в сообщении, европейская тройка выразила по этому вопросу единое мнение. Кроме того, в МИД ФРГ отметили, что «Иран наконец должен вернуться к выполнению своих обязательств».

The E3 agree: reject the US snapback attempt and remain committed to preserving the nuclear agreement, but Iran urgently needs to return to full compliance.