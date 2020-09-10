В ЕС отвергли попытку США вернуть санкции против Ирана

https://static.news.ru/photo/796d462c-f376-11ea-8895-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pxhere

Германия, Великобритания и Франция выразили желание сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе и отвергли попытку Белого дома вернуть санкции ООН против Ирана.

Об этом заявила в Twitter пресс-служба МИД ФРГ по итогам встречи главы ведомства Хайко Мааса со своими коллегами Домиником Раабом и Жан-Ивом Ле Дрианом. Как говорится в сообщении, европейская тройка выразила по этому вопросу единое мнение. Кроме того, в МИД ФРГ отметили, что «Иран наконец должен вернуться к выполнению своих обязательств».

The E3 agree: reject the US snapback attempt and remain committed to preserving the nuclear agreement, but Iran urgently needs to return to full compliance. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) September 10, 2020

Переговоры проходили в Великобритании. В них также по видеосвязи принял участие глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В последнее время Вашингтон пытается восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Госсекретарь США Майк Помпео передал председателю Совбеза жалобу на неисполнение Ираном принятых обязательств. В августе США передали в Совбез ООН запрос о возобновлении санкций ООН против Тегерана в рамках процедуры, предусмотренной СВПД в случае нарушения Ираном обязательств в соглашении. Обращение не было удовлетворено, поскольку США вышли из СВПД в 2018 году.

Санкции связаны с иранской ядерной программой. С 2015 года действовал всеобъемлющий план, выполнение условий которого снимало с Ирана введённые ранее ограничения со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза. Однако в мае 2018 года американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения. Он заявил, что Штаты располагают доказательствами разработки Ираном ядерного оружия.

В ноябре 2019 года Вашингтон ввёл санкции против Тегерана. В соответствии с решением Минфина в юрисдикции США будут блокироваться все активы лиц и компаний, связанных с правительством Ирана и его энергокомпаниями Iranian Oil Company и Naftiran Intertrade Company, а также с Центральным банком Ирана.

5 января 2020 года Тегеран объявил об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг». При этом Иран заявил, что продолжит сотрудничать с МАГАТЭ как и раньше и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой, писал NEWS.ru.