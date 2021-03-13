В ЕС назвали сроки разработки единого санитарного сертификата

https://static.news.ru/photo/9b6571ec-84cf-11eb-ad01-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единый санитарный сертификат должен быть разработан в Евросоюзе к началу июня. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Там будет содержаться информация о том, получал ли человек прививку, выздоровел ли после заражения, дал ли его тест на коронавирус отрицательный результат, — пояснил Бретон в интервью радиостанции Europe 1.

Сертификат будет доступен как в бумажном виде, так и в электронном, причём на всех языках Евросоюза. Ожидается, что в условиях пандемии и ограничений в ряде стран он упростит передвижение граждан внутри ЕС, а также окажет положительное влияние на туристический сектор.

Кроме того, Бретон коснулся вопроса вакцинации в Евросоюзе. Он заметил, что объявление о сокращении поставок препарата компании AstraZeneca никак не повлияет на планы по прививкам. В ЕС надеются, что уже к концу лета будет достигнут коллективный иммунитет.

Ранее NEWS.ru писал, что поставки вакцины от коронавирусной инфекции британско-шведской компании AstraZeneca будут снижены на 40%. Об этом сообщает Минздрав республики.