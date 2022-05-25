В ЕК предложили считать преступлением обход санкций

Европейская комиссия в Брюсселе / Фото Shutterstock

Обход санкций в отношении России следует рассматривать как преступление на уровне ЕС, считают в Еврокомиссии.

Ранее чешский журналист Ян Махачек заявил, что Евросоюз согласился на обход собственных санкций, покупая у России газ за рубли. Он напомнил, что ограничения в отношении РФ вводились с большой помпой, Брюссель ещё совсем недавно отвергал российский условия оплаты газа. Теперь же на них согласились почти все европейские страны.

ЕС ввёл пять пакетов санкций в отношении России в связи с проведением спецоперации на Украине. В настоящее время обсуждается шестой пакет, который предусматривает отказ от российской нефти. Некоторые страны ЕС блокируют его принятие, опасаясь негативных последствий для своей экономики.