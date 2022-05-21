В Чехии заявили о согласии ЕС на обход санкций ради газа из России Журналист Махачек: ЕС согласился на обход санкций ради российского газа

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Чешский журналист Ян Махачек заявил, что Евросоюз согласился на обход собственных антироссийских санкций, покупая у России газ за рубли. Причём ограничения против Москвы вводились с большой помпой, отметил он в колонке для Lidovdsky.

Реальность такова, что за российский газ мы платим в рублях. А меняя собственные валюты на российскую в российском банке на своё имя или имя наших компаний, мы обходим санкции, которые сами же с большой политической помпой и приняли, — напомнил обозреватель.

Автор публикации указал на то, что в Брюсселе совсем недавно отвергали условия России по оплате газа. Сейчас же использование рублей приняли почти во всех странах Европы.

Махачек подчеркнул, что платежи проходят строго по схеме, прописанной в России. Он считает, что европейские политики, заявляя о непринятии новой системы оплаты российского газа, «бесстыдно врали» своим избирателям.

Ранее стало известно, что европейские компании должны оплачивать российский природный газ исключительно в евро, заявил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс. По его словам, президент России Владимир Путин старается удержать на плаву Центральный банк России, используя «трюк», не разрешённый санкциями.