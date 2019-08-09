https://static.news.ru/photo/43450dca-baa4-11e9-b642-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шахтёры в подконтрольной Украине части Донецкой области вновь перекрыли дорогу с требованием погасить задолженность по зарплате, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Горняки шахты «Кураховская» перекрыли дорогу между городами Курахово и Селидово в районе населённого пункта Новоселидовка, — написал Волынец в Facebook.

По его словам, руководство государственного предприятия «Селидовуголь» проводит воспитательные беседы с бригадирами, создавая давление на шахтёров, так как не собирается ничего выплачивать.