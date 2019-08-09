Шахтёры в подконтрольной Украине части Донецкой области вновь перекрыли дорогу с требованием погасить задолженность по зарплате, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Горняки шахты «Кураховская» перекрыли дорогу между городами Курахово и Селидово в районе населённого пункта Новоселидовка, — написал Волынец в Facebook.
По его словам, руководство государственного предприятия «Селидовуголь» проводит воспитательные беседы с бригадирами, создавая давление на шахтёров, так как не собирается ничего выплачивать.
Ранее News.ru писал о том, что рабочие шахты «Южнодонбасская № 1» и госпредприятия «Шахта имени Сургая» объявили