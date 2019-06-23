Председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что работники шахты «Южнодонбасская № 1» и госпредприятия «Шахта имени Сургая», объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты.
Люди в отчаянии. Горняки перекрыли трассу возле Угледара и планируют продолжить бастовать завтра (24 июня. — Ред.), — написал он на своей странице в Facebook.
По словам Волынца, задолженность по выплатам сотрудникам составляет 35 млн гривен ($1,3 млн).
Как писал News.ru, глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов — Рава-Русская из-за долгов по зарплате в размере $15 млн.