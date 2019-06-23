Фото: Robert King/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Патриарх Филарет обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. Он попросил главу МВД защитить права и свободы верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Священнослужитель считает, что полиция должна дать правовую оценку действиям Православной церкви Украины, а также гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП и исключить церковное рейдерство. В своём обращении, опубликованном в...