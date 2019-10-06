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Здание детского сада повреждено в посёлке Старомихайловка на западе Донецка в результате обстрела. Об этом сообщил представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Там утверждают, что по населённому пункту стреляли из вооружения боевых машин пехоты, гранатомётов и стрелкового оружия. В садике выбиты стёкла в окнах второго этажа, передаёт РИА Новости. Помимо этого, повреждения...