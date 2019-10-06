Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Беспилотник украинских военных сбит на границе самопровозглашённой Донецкой народной республики. Он корректировал огонь по селу Коминтерново, считают в Народной милиции ДНР.

Там отметили, что летательный аппарат принадлежал 36-й бригаде Вооружённых сил Украины, передаёт РИА Новости.

По уточнённым данным, в результате вооружённой атаки сгорели два дома.

Ранее News.ru писал, что Вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Коминтерново. Украинские силовики в течение часа выпустили более 30 мин калибров 82 мм и 120 мм, также применялись гранатомёты.

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