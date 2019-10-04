Вооружённые силы Украины (ВСУ) открыли огонь из гранатомётов и миномётов по населённому пункту Коминтерново. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР.
Обстрел был зафиксирован в 6:30 в воскресенье и длился почти час, передаёт
Были обстрелы со стороны ВСУ по направлению населённый пункт Талаковка — населённый пункт Коминтерново, — указано в сообщении.
Всего ВСУ выпустили более 30 мин калибров 82 мм и 120 мм, также применялись гранатомёты. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня на территории Донбасса начал действовать с 21 июля. Представители ДНР и ЛНР настояли на включении в документ обязательств сторон о дополнительных мерах по его соблюдению. ВСУ в тот же день нарушили договорённость, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР.
Ранее ДНР назвала срок разведения сил в Петровском и Золотом, писал News.ru.
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