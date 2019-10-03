https://static.news.ru/photo/cd3c85d8-e5cb-11e9-b4c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Процесс разведения сил на юго-востоке Украины в населённых пунктах Петровское и Золотой займёт 30 дней. Об этом сообщил официальный представитель ДНР в подгруппе по вопросам безопасности Контактной группы в Минске Алексей Никоноров.

Он напомнил, что по договорённости, достигнутой 1 октября, процесс начнётся с 7 октября.

Проходить он будет в течение 30 дней синхронно, зеркально на двух участках и включать ряд последовательных действий, в частности: отвод сил и средств, комплекс противоминных мероприятий, а также демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения, — сказал Никоноров.

По его словам, сейчас обстановка на участке «Петровское-Богдановка» характеризуется нестабильностью. Миссия ОБСЕ регулярно отмечает нарушения режима прекращения огня, военную технику и вооружённых людей на этой территории.

Ранее News.ru писал, что 29 сентября украинские силовики нарушали режим прекращения огня, атаковав с территории ЛНР.