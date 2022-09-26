Читатели Die Welt заметили перемены в Зеленском после слов Путина Читатели Die Welt заметили перемены в Зеленском после слов Путина о ядерном оружии

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский лидер Владимир Путин не блефует, говоря о ядерном оружии. По их мнению, это свидетельствует о том, что Зеленский «начал воспринимать Путина всерьез».

«Путин не блефует с ядерным оружием, — говорит Зеленский». До вчерашнего дня он заявлял об обратном. Ну и кто тут комик? — возмутился один из пользователей.

Другие читатели заявили, что Зеленский получил достаточно предупреждений, чтобы прекратить «игры в интересах США и НАТО». По их мнению, в сложившихся обстоятельствах украинский лидер должен договориться с Россией или действовать самостоятельно.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вступил в прямой контакт с Москвой по поводу «звучащих угроз» применения ядерного оружия. Он добавил, что у Белого дома имеется разработанный план действий на случай, если Москва применит на Украине ядерное оружие.