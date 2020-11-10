В Чехии считают, что российских дипломатов в стране слишком много

https://static.news.ru/photo/f06ddeb8-2368-11eb-ab74-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/AmbRusCz

Чешская Служба безопасности и информации (контрразведка) посчитала чрезмерным число сотрудников посольства РФ. Оно значительно превышает численность персонала чешской дипмиссии в Москве.

Количество сотрудников российского посольства почти в три раза больше работников чешской дипмиссии в Москве, сообщает агентство CTK. По мнению чешской контрразведки, часть дипломатов являются агентами спецслужб.

Ранее директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил, что Москва и Пекин ведут кампании по дезинформации и запугиванию политиков в сочетании с кибератаками в попытке оказать влияние на чешские органы самоуправления.

Глава разведывательного ведомства озвучил свои подозрения на общественных слушаниях, посвящённых защите общественно-политических институтов. Коуделка рассказал, что Китай и Россия готовы использовать комплексный арсенал влияния и для них не существует никаких ограничений.

По мнению директора СБИ, зарубежные спецслужбы стремятся вербовать чиновников из низшего уровня органов самоуправления, затем используя этих агентов по мере их карьерного роста. Также зарубежные разведчики собирают научную информацию и крадут интеллектуальную собственность, отметил Коуделка.

Ранее министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек рассказал об угрозе Белоруссии со стороны России, писал NEWS.ru.