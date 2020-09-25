Чехия обвинила Россию и Китай в попытке повлиять на органы самоуправления

https://static.news.ru/photo/4f69fa94-ff3a-11ea-9d9b-fa163e074e61_660.jpg Михал Коуделка Фото: CTK Photo/Vit Simanek/Global Look Press

Директор Службы безопасности и информации ( СБИ, ведомство, выполняющее функции контрразведки) Чехии Михал Коуделка заявил, что Москва и Пекин ведут кампании по дезинформации и запугиванию политиков в сочетании с кибератаками в попытке оказать влияние на чешские органы самоуправления.

Как передаёт РИА Новости, глава разведывательного ведомства озвучил свои подозрения на общественных слушаниях, посвящённых защите общественно-политических институтов. Коуделка рассказал, что Китай и Россия готовы использовать комплексный арсенал влияния и для них не существует никаких ограничений. По мнению директора СБИ, зарубежные спецслужбы стремятся вербовать чиновников из низшего уровня органов самоуправления, затем используя этих агентов по мере их карьерного роста. Также зарубежные разведчики собирают научную информацию и крадут интеллектуальную собственность, отметил Коуделка.

Директор СБИ рассказал, что Китай вербует специалистов из различных сфер, приглашая их на стажировки или конференции на своей территории. Коуделка указал на опасность привлечения китайских фирм к участию в телекоммуникационных проектах в Чехии.

Выступившая на слушания замглавы Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что в ЕС зарегистрировано 215 активных случаев деятельности неких «прокремлевских источников», мишенью которых была Прага.

Глава чешского сената Милош Выстрчил сообщил, что власти Чехии должны выявить меру и опасность иностранного влияния не только на центральные, но и на региональные и коммунальные органы власти в стране. В качестве примера политик привёл угрозы со стороны РФ в адрес городских чиновников Праги в связи с перемещением памятника маршалу Коневу.

Россия неоднократно опровергала все обвинения в попытках вмешательства во внутренние дела других государств.

Ранее министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек рассказал об угрозе Белоруссии со стороны России, писал NEWS.ru.