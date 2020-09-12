В Чехии рассказали об угрозе России для Белоруссии

https://static.news.ru/photo/03ad96a6-f517-11ea-a5cf-fa163e074e61_660.jpg Томаш Петршичек Фото: Filip Radwanski/SOPA Images via ZUMA Wire/Global Look Press

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что Россия ведёт себя осторожно в белорусском кризисе. По его словам, Белоруссии угрожает не военная интервенция РФ, а постепенное ограничение независимости.

Такое заявление он сделал на международном симпозиуме о демократии в Праге, который провела неправительственная организация Institute H21. Он отметил, что сейчас необходимо поддержать церковь, независимые профсоюзы и гражданские инициативы, направленные на давление на президента Александра Лукашенко. Необходимо вынудить главу государства на диалог с протестующими и таким образом предотвратить нарушение территориальной целостности и суверенитета республики, передаёт РИА Новости.

Необходимо не допустить ситуации, когда для Лукашенко единственным выходом станет отказ от суверенитета, — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что ситуация в стране является переломной, так как белорусы проснулись от политической апатии. Во время пандемии коронавируса Лукашенко наглядно продемонстрировал, что потерял контакт с реальностью и не понимает, что происходит в собственной стране, заключил Петршичек.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти, писал NEWS.ru.