В Белоруссии возбуждено дело о попытке захвата власти

https://static.news.ru/photo/e70c2b7a-e2dd-11ea-9b37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Zehl/Global Look Press

Уголовное дело открыли в Белоруссии в связи после создания Координационного совета (КС) оппозиции. Об этом сообщил генеральный прокурор республики Александр Конюк.

По его словам, создание и деятельность оппозиционного Координационного совета «направлены на захват государственной власти». Кроме того, он заявил, что действия организации наносят вред нацбезопасности страны, передаёт агентство «Sputnik Беларусь».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса, — заявил он.

Статья 361 УК республики Беларусь «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

9 августа в Белоруссии завершились президентские выборы. После этого в стране начались масштабные акции протеста. Позже к ним присоединились рабочие крупнейших белорусских заводов. Так, работу остановил «Беларуськалий», бастуют рабочие Минского завода колёсных тягачей, МАЗа и других предприятий. Белорусы считают, что результаты были грубо сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что в стране нужны перемены. Однако это не должно происходить ценой революций.