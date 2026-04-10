В Чехии оценили, может ли Венгрия отказаться от российских нефти и газа

10 апреля 2026 в 16:31

Чешский политолог Юст: Венгрия еще не скоро откажется от российских нефти и газа

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: IMAGO/Global Look Press
Даже если сторонники оппозиционера Петера Мадьяра одержат победу на парламентских выборах в Венгрии, республика еще не скоро откажется от российских нефти и газа, предположил в беседе с NEWS.ru чешский политолог Иржи Юст. Он отметил, что подавляющую часть потребляемых страной энергоресурсов Будапешт импортирует из РФ.

Быстро сменить поставщика энергоресурсов или партнеров у Венгрии не получится, даже если бы господин Мадьяр захотел этого. Это потребовало бы длительных переговоров, чтобы не расшатать энергосистему страны, — убежден Юст.

По его словам, в 2025 году Будапешт закупил у России 93% потребляемой нефти и 80% газа. Юст также отметил, что до 2027 года у Венгрии, как и у других стран Евросоюза, сохраняется возможность импортировать российские углеводороды.

Я бы не сказал, что с возможным приходом Мадьяра зависимость исчезнет и после 2027 года. Поэтому резких шагов я не ожидаю даже в случае его победы, — резюмировал политолог.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что враги Будапешта намерены захватить власть в стране любым путем. По его словам, они планируют поставить под сомнение результаты парламентских выборов 12 апреля и дискредитировать их на международном уровне.

Европа
Венгрия
Орбан
российский газ
российская нефть
Антон Сидорчук
Елена Васильченко
