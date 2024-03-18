В Чехии начали выплаты кредиторам «дочки» Сбербанка Sberbank CZ

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Отделение Sberbank CZ в Чехии

В Чехии начали выплаты кредиторам чешской «дочки» Сбербанка — Sberbank CZ, сообщило агентство ČTK. Банк прекратил деятельность в феврале 2022 года и был признан банкротом.

Выплаты идут в чешских кронах через Komerční banku, одну из крупнейших финансовых коммерческих организаций республики. Они осуществляются безналичным платежом на счета кредиторов в Чехии.

Дебиторская задолженность Sberbank CZ оценивается в около 57 млрд крон (примерно 2,5 млрд долларов). Всего насчитывается более 15 тысяч кредиторов банка.

Sberbank CZ через австрийскую компанию Sberbank Europe имеет связи со Сбербанком, который попал под санкции Европейского союза после начала специальной военной операции России на Украине. По данным Финансово-аналитического управления (FAU), которое подчиняется Министерству финансов, хотя российский Сбербанк формально владеет Sberbank CZ, он не контролирует его, поэтому активы чешского банка не подпадают под антироссийские рестрикции.

О банкротстве Sberbank CZ городской суд Праги объявил в августе 2022 года. Кредиторы считают процесс осуществления выплат чрезмерно затянувшимся. Они жалуются, что из-за инфляции ежегодно теряют более 10% средств.

В Sberbank CZ хранились средства муниципальных властей, среди которых 2,4 млрд крон — у края Высочина (около $100 млн), у Пардубицкого края — 53 млн крон ($2,15 млн), у Хрудима — 26 млн крон (более $1 млн), у города Свитави — 72 млн крон ($2,9 млн).