Суд Праги объявил о банкротстве чешского Сбербанка Пражский городской суд объявил о банкротстве Sberbank CZ, входящего в Sberbank Europe

Фото: Odehnalova Martina/CTK/Global Look Press

Пражский городской суд объявил о банкротстве Sberbank CZ («Сбербанк-Чехия), входившего в банковскую группу Sberbank Europe («Сбербанк-Европа»), сообщает чешское информационное агентство CTK.

По данным издания, Пражский суд открылпроизводство по делу о финансовой несостоятельности против Sberbank CZ в конце июля, а заявление о банкротстве подал сам банк. Из документа, содержащемся в реестре несостоятельности Чехии, следует, что собрание кредиторов банка состоится 6 октября, а арбитражным управляющим суд утвердил Йиржину Лужову.

По информации издания, общая сумма финансовых обязательств Sberbank CZ перед кредиторами составляет 42,3 млрд крон. Имущество банка будет продано, а вырученные средства пойдут на погашение задолженностей.

Отмечается, что в Sberbank CZ хранились средства муниципальных властей, среди которых 2,4 млрд крон края Высочина (около $100 млн), у Пардубицкого края — 53 млн крон ($2,15 млн), у Хрудима — 26 млн крон (более $1 млн), у города Свитави — 72 млн крон ($2,9 млн).

Sberbank CZ через австрийскую компанию Sberbank Europe имеет связи с крупнейшим российским банком Сбербанком, который попал под санкции Европейского союза после начала специальной военной операции России на Украине. По данным Финансово-аналитического управления (FAU), которое подчиняется Министерству финансов, хотя российский Сбербанк формально владеет чешским Sberbank CZ, он не контролирует его, поэтому активы чешского банка не подпадают под антироссийские санкции.

В начале мая Чешский национальный банк (CNB) отозвал банковскую лицензию Sberbank CZ, а Пражский городской суд принял решение о его ликвидации. Среди причин ухудшения деятельности банка называют ситуацию, связанную с оттоком депозитов после начала Россией специальной военной операцией на Украине.

Ранее стало известно, что Сбербанк принял решение о продаже дочернего банка в Казахстане холдингу «Байтерек», сообщили в пресс-службе компании. Согласно заявлению, решение о выходе с местного рынка было принято исходя из геополитической обстановки и в интересах клиентов.