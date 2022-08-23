Сбербанк заявил о выходе с казахстанского рынка Сбербанк продает дочерний банк в Казахстане холдингу «Байтерек»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

«Сбербанк» принял решение продать дочерний банк в Казахстане холдингу «Байтерек», сообщили в пресс-службе компании. Согласно заявлению, решение о выходе с местного рынка было принято, исходя из геополитической обстановки и в интересах клиентов.

Группа Сбербанк и казахстанский Национальный управляющий холдинг «Байтерек» подписали сделку купли-продажи всего пакета акций Сбера в Сбербанк Казахстан (ДБ АО «Сбербанк»). Сбербанк принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка, — говорится в сообщении.

Отмечается, что банк продолжит выполнять обязательства перед клиентами, а все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными. Персонал казахстанского банка сохранит свои рабочие места. Стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время.

В пресс-службе компании подчеркнули, что сделка позволит банку возобновить в полном объёме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса.

Сегодня стал известно, что приложение «СБОЛ», которое давало возможность клиентам Сбербанка с устройствами на iOS использовать сервисы организации, исчезло из App Store. При этом сам сервис продолжает работать.