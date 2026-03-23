23 марта 2026 в 10:40

В украинской Буче подорвали силовиков

Двое правоохранителей ранены при взрывах в Буче под Киевом

Фото: Социальные сети
В Буче под Киевом утром произошли два взрыва, ранены двое правоохранителей, сообщил в своем Telegram-канале председатель Киевской областной государственной администрации Николай Калашник. По его словам, первым взрывом неизвестного предмета около многоэтажного дома выбило окна. Второй взрыв прогремел, когда на место ЧП прибыли полицейские.

Сегодня утром в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома. В результате взрыва повреждено остекление окон в доме. Впоследствии рядом произошел еще один взрыв неизвестного устройства. В результате двое правоохранителей получили ранения, — отметил он.

Калашник рассказал, что пострадавшие госпитализированы. По предварительной информации, их состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Дальнейшее лечение будет амбулаторным, без необходимости в стационарном пребывании.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что около 30 украинских военных получили ранения в результате удара по полигону ВСУ возле поселка Репки в Черниговской области. По его словам, удар пришелся по бывшей войсковой части А-0254, которую в настоящее время использует территориальная оборона для проведения тренировок. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Буча
взрывы
правоохранители
пострадавшие
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
