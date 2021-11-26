В Британии заявили об эффективности вакцин против «омикрона»

Существующие вакцины от коронавируса могут существенно снизить риск тяжёлого течения болезни при заражении штаммом COVID-19 «омикрон». Такое заявление сделал главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти в ходе экстренной пресс-конференции с премьер-министром Борисом Джонсоном. Трансляцию мероприятия вёл Guardian News.

Есть реальный шанс того, что вакцин, в особенности после бустерной дозы, или усиленного вакциной естественно приобретенного иммунитета может оказаться достаточно, чтобы не допустить тяжелой болезни или смерти, — сказал врач.

По мнению Уитти, прививки могут оказаться действенными против «омикрона», несмотря на то, что учёные сообщают о его способностях уходить от иммунного ответа и заражать людей. При этом санврач отметил, что всё, что он сказал, является предварительной информацией.

Новый штамм был обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Случаи заражения «омикроном» ранее были зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Гонконге, Израиле и Бельгии. В России новый штамм пока не обнаружен, но его проникновение в страну не исключается.

ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий обеспокоенность. По словам специалистов, он более трансмиссивный, чем «дельта», который до этого считался доминирующим во всём мире.

В связи с риском распространения в стране нового штамма коронавируса «омикрон» власти Великобритании ввели обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих в страну и самоизоляцию до получения результата.