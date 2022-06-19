В Британии заявили о желании создать армию, способную «победить Россию» Глава британской армии Сандерс заявил о необходимости создать армию, способную «победить Россию»

Фото: Dave Rushen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лондон, Великобритания: Королевские морские пехотинцы

Новый глава британской армии генерал Патрик Сандерс заявил о необходимости создать армию, способную «победить Россию», передает издание Metro. Он отметил, что Великобритании нужно быть снова готовой к военным действиям в Европе.

Сейчас крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками против Россию в бою. Мы поколение, которое должно снова подготовить армию к войне в Европе, — сказал генерал.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее призвал западных партнёров готовиться к затяжному многолетнему конфликту на Украине. Политик заявил, что ситуация может растянуться на годы, но решительность Запада в поддержке Киева не должна ослабевать.

Говоря о поддержке Украины, западный политик обратил внимание на участие в проектах по восстановлению разрушенной инфраструктуры страны. Он сообщил, что европейские страны должны сохранить «живучесть» украинского государства, когда правительство Зеленского должно будет выплачивать зарплаты, содержать школы и начать реконструкцию там, где это возможно.